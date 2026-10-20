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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 64 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones