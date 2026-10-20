Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 64 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oeste

: 10 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California