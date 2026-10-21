Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 18,30 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 64%

: 64% Pronóstico: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California