1
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 18,30 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego alta probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
Más leídas
- 2
Detuvieron a un sospechoso por el robo a un hermano de la exjueza Makintach: pidió un auto con el teléfono de la víctima
- 3
VIDEO: los goles de Vasco da Gama vs. Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana
- 4
“La guerra de los chicos”. De Albania a Portugal: la Generación Z se rebeló y Europa tiembla por las protestas