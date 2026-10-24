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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 14,40 y 23,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

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