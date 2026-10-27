Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 23,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California