Cumple años el bebé más famoso de la selección argentina: el tierno saludo de Enzo Fernández y Valu Cervantes
Benjamín festejó este lunes sus tres años; cada vez que aparece junto a sus papás genera una revolución en las redes sociales por su carisma
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Benjamín Fernández cumplió hoy tres años. El bebé más famoso y querido de la selección argentina, hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes, celebró su cumpleaños en Manchester a lo grande. A su vez, recibió un tierno saludo de sus papás en las redes sociales que no pasó desapercibido.
Enzo Fernández fue el primero en publicar un posteo en su cuenta de Instagram junto a 17 fotos, algunas de ellas inéditas, como la de Benjamín con la Copa del Mundo. Junto a las imágenes, escribió: “Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos. Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”.
El jugador de la selección argentina y del Manchester City compartió fotos con su hijo tanto en situaciones de partido como en la intimidad de su día a día y su rutina. También subió algunas donde posaron como modelos para su propia marca de ropa, Twenty Four.
Valu Cervantes no dejó pasar la oportunidad y festejó el cumpleaños de Benjamín con tiernas historias y un posteo. Primero compartió una foto del niño sonriente y escribió: “Feliz cumpleaños amor de mi vida”. Luego publicó la foto de Benjamín con unos globos del Manchester City, club donde actualmente juega Enzo.
Minutos más tarde, agarró esas mismas fotos y se explayó en un posteo en su feed. “Feliz cumpleaños Benjamín Jesús 🎂🩵Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tu carisma. Te amamos con todo nuestro corazón".
Benjamín es el bebé favorito de las redes sociales. El 26 de octubre de 2023 Enzo Fernández y Valentina Cervantes le dieron la bienvenida, y Olivia, su primogénita, se convirtió en hermana mayor. El pequeño se convirtió en toda una celebridad.
La familia vive ahora en Manchester luego del traspaso del jugador y de una crisis que atravesó a fines de 2024 la pareja. Seguramente hoy habrá un festejo a lo grande para celebrar los tres años del más pequeño y mimado.
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