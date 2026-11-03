Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Norte

: 0 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.