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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego probabilidad de lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego probabilidad de lluvia débil.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: nublado y luego probabilidad de lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El domingo 1 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia y luego chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.
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