Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 16,10 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.