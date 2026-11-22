1
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
Más leídas
- 2
Eliminaron 40.000 ratas de una isla y lo que ocurrió con la naturaleza sorprendió a los científicos
- 3
El Niño y La Niña: un estudio argentino descubrió patrones de recurrencia y planteó una hipótesis hasta 2030
- 4
Insólito homenaje de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al exjefe guerrillero Mario Roberto Santucho