El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Norte

: 0 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California