Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Nornoreste

: 6 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California