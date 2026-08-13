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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto City of San José

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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