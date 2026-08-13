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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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