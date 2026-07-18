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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 56 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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