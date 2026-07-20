LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 56 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas
  1. Repercusiones de la prensa internacional por el título de España y duras críticas a la Argentina
    1

    Las repercusiones de los medios internacionales por el título mundial de España

  2. El fuerte reclamo de Otamendi al español Rodri: “Toda la semana estuviste llorando”
    2

    El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi al español Rodri: “Toda la semana estuviste llorando”

  3. El desplante de Lisandro Martínez y Cuti Romero a Trump durante la entrega de medallas
    3

    Lisandro Martínez y Cuti Romero evitaron darle la mano a Donald Trump durante la entrega de medallas

  4. Inventó un mate, vendió 500.000 y se asoció con La Martina para llevar su yerba al polo internacional
    4

    Inventó un mate, vendió 500.000 y se asoció con La Martina para llevar su yerba al polo internacional