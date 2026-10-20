1
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Más leídas
- 2
Un fallo de la jueza Preska acerca el cierre del juicio por YPF y la caída del reclamo por US$16.000 millones
- 3
Un especialista en Ciencias Ambientales explicó en detalle el impacto del fenómeno del “Súper Niño” y cuándo se intensificará en la Argentina
- 4
Tres hermanos argentinos reinventaron el mate en España y buscan competir con las bebidas energéticas