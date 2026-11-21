El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Sureste

: 5 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 88%.