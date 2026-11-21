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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 61%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 61%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El domingo 22 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 88%.
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