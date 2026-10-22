Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Sursuroeste

: 2 a 12 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 64%

: 64% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California