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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: chaparrones probables