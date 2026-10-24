1
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 11,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Más leídas
- 2
Messi fue el imán de los Premios Princesa de Asturias: 36 horas de emociones para cumplir el deseo de su papá
- 3
El video de la reacción de Antonela Roccuzzo cuando un guardia de seguridad le impidió a un nene acercarse a Messi
- 4
Otro áspero debate en Brasil: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”