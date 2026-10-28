Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Nornoroeste

: 2 a 9 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.