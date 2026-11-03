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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
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