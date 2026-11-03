Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Sursuroeste

: 6 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 85%

: 85% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.