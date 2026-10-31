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LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El domingo 1 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
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