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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 42%.