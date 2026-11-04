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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El jueves 5 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla en bancos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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