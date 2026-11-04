Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Norte

: 3 a 12 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla en bancos y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.