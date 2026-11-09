Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa y luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Nornoroeste

: 2 a 8 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina dispersa y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 10 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: neblina dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego neblina dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.