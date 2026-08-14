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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla, luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla, luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: áreas de niebla, luego soleado
El pronóstico para el fin de semana en San José, California
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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