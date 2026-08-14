Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla, luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla, luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Oestesuroeste

: 1 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: áreas de niebla, luego soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla, luego soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.