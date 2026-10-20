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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 17 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 17 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 25%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San José, California

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