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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 48 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 17 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 17 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera