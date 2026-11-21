El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sureste

: 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.