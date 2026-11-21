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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El domingo 22 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
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