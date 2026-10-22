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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 11,70 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chaparrones