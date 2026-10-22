Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 11,70 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Sur

: 1 a 6 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en San José, California