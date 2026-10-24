Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California