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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: neblina en parches y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 29 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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