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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 7,20 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: neblina en parches y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 29 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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