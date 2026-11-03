Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 59%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sursureste

: 3 a 9 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 59%

: 59% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: neblina dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego neblina dispersa. Probabilidad de precipitación: 12%.