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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 59%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 59%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: neblina dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego neblina dispersa. Probabilidad de precipitación: 12%.
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