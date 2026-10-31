Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 8,90 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 7 mph, Oestesuroeste

: 1 a 7 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: neblina en bancos y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 1 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: neblina en bancos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad baja de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 23%.