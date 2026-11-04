Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Noroeste

: 2 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla en bancos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla en bancos. Probabilidad de precipitación: 0%.