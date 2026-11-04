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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 5 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: niebla en bancos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla en bancos. Probabilidad de precipitación: 0%.
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