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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 7 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: neblina en parches y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El viernes 6 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 23,30 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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