Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 7 mph, Norte

: 0 a 7 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego neblina en áreas. Probabilidad de precipitación: 0%.