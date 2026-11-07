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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 7 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 7 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El domingo 8 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego neblina en áreas. Probabilidad de precipitación: 0%.