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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 23,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: neblina dispersa y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 10 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: neblina dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego neblina dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.