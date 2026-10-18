Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 52 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 16 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 5 a 16 mph, Oestenoroeste

: 5 a 16 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.