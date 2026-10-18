1
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 52 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 16 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 16 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
Más leídas
- 2
“Arrancamos ligados al campo”: producían ajo y cebolla y hoy son un importante grupo con más de 200.000 hectáreas, real estate y hoteles de lujo
- 3
El golazo de Matías Giménez para que Argentinos triunfe en Banfield, sea puntero en su zona y alcance a Boca en la Tabla Anual
- 4
Demichelis pasó del “venimos a ganar” a Bayern Munich a pedir disculpas por la goleada 6-1