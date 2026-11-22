El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 mph, Estenoreste

: 1 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en bancos y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California