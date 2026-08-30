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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 56 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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