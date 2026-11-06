Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 18,30 y 31,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Norte

: 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California