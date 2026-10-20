Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 62 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 30%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. La pareja más famosa del mundo del tenis anunció su separación: “Nuestro matrimonio se está acabando”
    1

    La pareja más famosa del mundo del tenis anunció su separación: “Nuestro matrimonio se está acabando”

  2. Exploran el armado de un frente opositor en la Capital, pero La Cámpora asoma como un “problema”
    2

    Exploran el armado de un frente opositor en la Capital, pero La Cámpora asoma como un “problema”

  3. Luciana Rubinska y su historia de amor con un hombre 13 años menor que ella
    3

    Luciana Rubinska y su historia de amor con un hombre 13 años menor que ella: “Me lo cruzaba en los pasillos”

  4. Murió la actriz Marcela Ortiz
    4

    Murió la actriz Marcela Ortiz, a los 61 años