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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 17,80 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 94%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 94%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

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