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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 16,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 74%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 74%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas probables

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

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