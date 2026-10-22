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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 22 de octubre la temperatura rondará entre 16,70 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 74%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 74%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas probables