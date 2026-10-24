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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

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