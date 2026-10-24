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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado