Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 14,40 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sureste

: 0 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla dispersa y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California