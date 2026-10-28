Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sureste

: 0 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.