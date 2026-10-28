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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 13,90 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El jueves 29 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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