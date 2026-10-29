Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.