Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 14,40 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia débil.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sureste

: 0 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 38%

: 38% Pronóstico: probabilidad de lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El domingo 1 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 70%.