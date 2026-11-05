Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Norte

: 0 a 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 29,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.