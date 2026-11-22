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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
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