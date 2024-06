Conmoción en Disney: una trabajadora murió tras caer de un carrito de golf

Escuchar

Una trágica noticia causó conmoción en Disney: una trabajadora del Disneyland Resort, en California, murió al caerse de un carrito de golf que se encontraba en movimiento detrás de uno de los escenarios. La mujer, llamada Bonnie Mavis Lear, fue traslada de urgencia hacia el hospital, donde falleció días más tarde a causa de los golpes que había sufrido en su cabeza, el pasado miércoles 5 de junio. Tenía 60 años y era empleada de ese lugar hacía más de dos décadas.

“Estamos desconsolados por la pérdida de Bonnie y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a todos los que cuidaron de ella”, dijo el presidente de Disneyland Resort, Ken Potrock, en un comunicado a través de sus redes sociales. “En este momento, estamos enfocados en apoyar a su familia y a los miembros de nuestro elenco durante este trágico evento y en asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan”, agregó.

Bonnie era trabajadora del parque temático Disney y murió en un accidente X @JustAskDanny

Un club de lujo en Disney

La mujer era parte de Disneyland Resort hacía 24 años y, al momento del accidente, prestaba servicios de membresía en el Club 33, un sector privado que ofrece a sus miembros una variedad de experiencias personalizadas. Entre ellas, un lujoso restaurante con platos gourmet que se encuentra dentro del parque de diversiones.

El usuario verificado de X (antes Twitter) “Just Aks Danny”, que se describe en su biografía como “creador de contenido sobre Disney”, publicó un emotivo mensaje al enterarse de la noticia: “Solía trabajar con Bonnie y ella era, literalmente, la persona más amable que trabajaba en Disneyland Resort. Esto es realmente muy triste para su familia y compañeros del Elenco del Club 33”.

Así luce Club 33, el lujoso restaurante de Disney donde trabajaba Bonnye Lear Disney

“Conocía a Bonnie del trabajo. Ella era la luz más bella y amable que vi en una dama. Siempre tranquila y activa, su gracia no conocía límites. Trabajamos en Atención al Huésped en la central telefónica. Todos los que la conocieron están destrozados”, comentó una usuaria de X (ex Twitter) en la publicación. “Ella fue la persona más dulce que nos tocó entrevistar en unos de nuestros Zoom. Siempre respondía con humor. No puedo creer que esta amable persona ya no esté”, agregó otra persona en redes sociales.

Cómo fue el trágico accidente en Disney

“El accidente ocurrió alrededor de las 11.30 del miércoles 5 de junio”, afirmaron desde el Departamento de Policía de Anaheim, ubicado en el estado de California. Según los detalles brindados por la fuerza de seguridad en una entrevista con el medio de comunicación FOX 11, los oficiales recibieron un llamado de emergencia para asistir al parque de diversiones de Disney. El motivo que le dieron las autoridades es que había una “colisión de tráfico” detrás de uno de los escenarios escenario.

El Mickey & Minnie's Runaway Railway, uno de los nuevos juegos del Disneyland Resort, en California The Walt Disney Co.

Sin embargo, cuando llegaron, los socorristas descubrieron que Bonnie Mavis Lear se había accidentado y tenía golpes en su cabeza tras caerse de un carro de golf que se encontraba en movimiento. Inmediatamente, los paramédicos la llevaron al hospital en estado grave, pero aún con vida. Los especialistas la atendieron y la dejaron internada con los cuidados necesarios, pero finalmente murió el viernes 7 de junio.

LA NACION