Cuidado infantil en California: cuánto ahorran las familias y quiénes acceden al preescolar gratuito

En California, las familias pueden ahorrar en las cuotas del cuidado infantil subsidiado respecto del esquema de 2019-2020. Además, el preescolar gratuito en el Estado Dorado ofrece un kínder de transición sin cargo para los niños de cuatro años, independientemente de los ingresos de sus padres.

Cuánto pueden ahorrar las familias de California en cuidado infantil

Según informó la oficina del gobernador de California en un comunicado, una familia de tres personas con ingresos de US$60.000 anuales pasó de pagar alrededor de US$7000 en 2019-2020 a US$0 en el período 2025-2026.

La comparación utiliza cifras ajustadas por inflación y corresponde específicamente a las cuotas familiares de los servicios subvencionados. La reducción de esos aranceles no significa que todos los servicios privados sean gratuitos ni que los prestadores tengan prohibido cobrar determinados gastos adicionales.

El Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés) analizó estos cambios en un estudio. Sus investigadores explicaron que el estado modificó los límites de ingresos para acceder a los subsidios y redujo los copagos que deben afrontar los beneficiarios.

En 2019, las cuotas podían alcanzar el diez por ciento de los ingresos de los hogares que percibían entre el 40% y el 85% del ingreso mediano estatal. Las familias con recursos inferiores a ese rango estaban exentas.

Tras la suspensión de los aranceles durante la pandemia, California los restableció en octubre de 2023 con condiciones diferentes:

Ingresos inferiores al 75% de la mediana estatal: sin cuotas familiares.

de la mediana estatal: familiares. Ingresos entre el 75% y el 85%: copagos limitados al uno por ciento de los ingresos familiares.

al uno por ciento de los ingresos familiares. Duración de la elegibilidad: el período de acceso a los subsidios se extendió de 12 a 24 meses.

Como resultado, el PPIC determinó que la mayoría de las familias que utilizan servicios subvencionados no debe pagar las cuotas familiares establecidas por el estado.

Quiénes acceden al preescolar gratuito de California

El kínder de transición universal (TK, por sus siglas en inglés) constituye una modalidad diferente de los servicios de cuidado infantil subsidiados. Se trata de un grado educativo gratuito que California incorporó para los niños de cuatro años.

El gobierno de Gavin Newsom confirmó que el beneficio tiene alcance universal y no depende del nivel de ingresos familiares. Por lo tanto, los límites económicos que regulan los copagos de otros servicios no se aplican a esta modalidad.

El mandatario firmó en 2021 un paquete de medidas educativas para introducir progresivamente este grado en el sistema estatal. La iniciativa alcanzó su implementación completa durante el ciclo 2025-2026.

Una familia de tres integrantes con ingresos anuales de US$60.000 pasó de afrontar cerca de US$7000 a no pagar cuotas estatales por atención infantil subsidiada a tiempo completo Magnific

El programa ofrece una alternativa a servicios de educación y atención temprana que pueden representar un gasto anual cercano a US$14.000. No obstante, ese monto funciona como una referencia del costo de otras opciones y no como un ahorro idéntico para todos los hogares.

De acuerdo con los datos oficiales, California registró 213.313 niños inscritos en el kínder de transición durante el ciclo lectivo 2025-2026.

Desde 2019, el estado destinó US$12.500 millones para implementar completamente esta modalidad. La iniciativa forma parte de las medidas de kínder de transición gratuito que promovió la administración Newsom.

Cuidado infantil en California: los cobros adicionales pese a los subsidios

La investigación del PPIC, elaborada por Caroline Danielson, Laura Hill y Tomas Lopez, advirtió que las reducciones de las cuotas estatales no eliminaron todos los pagos vinculados con la atención infantil.

Los proveedores pueden solicitar contribuciones adicionales para cubrir la diferencia entre los reembolsos públicos y los precios que cobran por las vacantes privadas.

Esos pagos pueden adoptar distintas modalidades:

Aportes de dinero en efectivo.

Entrega de pañales.

Provisión de refrigerios.

Contribuciones para excursiones y actividades.

Otras medidas de California para reducir los gastos de cuidado infantil

Además del kínder de transición, California incorporó aproximadamente 149.000 vacantes de cuidado infantil subsidiado desde 2019. También otorgó 3800 subvenciones a proveedores para mejorar sus instalaciones y ampliar la capacidad de atención.

El kínder de transición de California registró 213.313 alumnos durante el ciclo 2025-2026 y contó con inversiones acumuladas de US$12.500 millones desde 2019 www.gov.ca.gov

Por otra parte, el Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado ofrece actividades antes y después de las clases y durante el verano para alumnos desde kínder de transición hasta sexto grado. Incluye apoyo escolar, propuestas artísticas y científicas y refrigerios.

El estado también garantiza dos comidas escolares gratuitas por día a todos los estudiantes de escuelas públicas, sin importar los ingresos familiares.